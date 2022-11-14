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Имел гранаты и РПГ. Под Харьковом мужчина обустроил склад в доме сестры

Общество 10:30   14.11.2022
Оксана Якушко
Имел гранаты и РПГ. Под Харьковом мужчина обустроил склад в доме сестры

Житель Чугуевщины прятал целый арсенал оружия в доме близкой родственницы, сообщает прокуратура Харьковской области.

9 ноября в пгт Старый Салтов правоохранители разоблачили 39-летнего местного жителя. С начала войны мужчина следил за домом своей сестры, покинувшей населенный пункт в связи с боевыми действиями.

Муж превратил дом родственницы в склад боеприпасов. Правоохранители обнаружили и изъяли пороховой заряд до выстрела ПГ-7, два корпуса гранат РГН, семь корпусов гранат РКГ-3ЭМ, четыре запала типа УДЗ, пять запалов к гранатам типа РКГ-3, одну сигнальную мину и более 700 патронов.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Волчанский отдел Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области сообщил о подозрении 39-летнему мужчине по факту незаконного ношения и хранения боевых припасов (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Досудебное расследование проводит СО ОП №1 Чугуевского РУП ГУНП в Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 ноября 2022 в 10:30;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Житель Чугуевщины прятал целый арсенал оружия в доме близкой родственницы, сообщает прокуратура Харьковской области.".