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На Харківщині через обстріли виникли пожежі в школі та котельній – ДСНС

Суспільство 09:45   14.11.2022
Оксана Якушко
На Харківщині через обстріли виникли пожежі в школі та котельній – ДСНС Фото ДСНС

За добу з 13 по 14 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 14 разів виїжджали на ліквідацію пожеж, дві з яких виникли через ворожі обстріли, повідомила ДСНС.

Артилерійських обстрілів з боку ворога з 23:00 до 00:00 зазнала Шевченківська громада. Щонайменше було 4 попадання в інфраструктурні об’єкти та житловий багатоквартирний будинок. Виникли 2 пожежі: спалахнув навчальний клас у школі на площі 50 кв та котельня на площі 3 кв.м. Пожежі оперативно ліквідували рятувальники 54 Державної пожежно-рятувальної частини.

Також рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїжджали на перевірку на місце влучення ворожих ракет в Індустріальному районі Харкова. Обійшлося без загоряння.

Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 80 вибухонебезпечних предметів.

Жителям міст Куп’янська та Ізюму рятувальники доставили 28 тонн питної води.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2022 в 09:45;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу з 13 по 14 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 14 разів виїжджали на ліквідацію пожеж, дві з яких виникли через ворожі обстріли, повідомила ДСНС.".