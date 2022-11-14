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На Харьковщине возникли пожары в школе и котельной из-за обстрелов – ГСЧС

Общество 09:45   14.11.2022
Оксана Якушко
На Харьковщине возникли пожары в школе и котельной из-за обстрелов – ГСЧС Фото ДСНС

За сутки с 13 по 14 ноября спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 14 раз выезжали на ликвидацию пожаров, два из которых возникли из-за вражеских обстрелов, сообщила ГСЧС.

Артиллерийским обстрелам со стороны врага с 23:00 до 00:00 подверглась Шевченковская громада. По меньшей мере, было 4 попадания в инфраструктурные объекты и жилой многоквартирный дом. Возникли 2 пожара: загорелся учебный класс в школе на площади 50 кв и котельная на площади 3 кв.м. Пожары оперативно ликвидировали спасатели 54 Государственной пожарно-спасательной части.

Также спасатели 8-й Государственной пожарно-спасательной части выезжали на проверку на место попадания вражеских ракет в Индустриальном районе Харькова. Обошлось без возгорания.

Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 80 взрывоопасных предметов.

Жителям городов Купянска и Изюма спасатели доставили 28 тонн питьевой воды.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 ноября 2022 в 09:45;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки с 13 по 14 ноября спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 14 раз выезжали на ликвидацию пожаров, два из которых возникли из-за вражеских обстрелов, сообщила ГСЧС.".