Стовп диму над Харковом: спалахнув бензовоз

У Харкові вранці горів бензовоз на території АТП, повідомив KHARKIV Today керівник сектору роботи зі ЗМІ ГУ ДСНС України у Харківській області Євген Василенко.

За інформацією Василенка, бензовоз спалахнув близько сьомої ранку, коли водій намагався його завести. НП сталася в Основ’янському районі – у провулку Роз’їзному. Відео пожежі опублікували харківські паблики.

“Автомобіль стояв на території АТП. ​​Водій прийшов, завів його, і той спалахнув. Водія доставили до медустанови до нашого прибуття, він отримав опіки обличчя”, – розповів Євген Василенко.

Уже встановили, що причиною пожежі стало коротке замикання. Вогонь уже локалізували, але на місці продовжують чергувати рятувальники – проводять охолодження.