Стовп диму над Харковом: спалахнув бензовоз
Фото: Євген Василенко
У Харкові вранці горів бензовоз на території АТП, повідомив KHARKIV Today керівник сектору роботи зі ЗМІ ГУ ДСНС України у Харківській області Євген Василенко.
За інформацією Василенка, бензовоз спалахнув близько сьомої ранку, коли водій намагався його завести. НП сталася в Основ’янському районі – у провулку Роз’їзному. Відео пожежі опублікували харківські паблики.
“Автомобіль стояв на території АТП. Водій прийшов, завів його, і той спалахнув. Водія доставили до медустанови до нашого прибуття, він отримав опіки обличчя”, – розповів Євген Василенко.
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Уже встановили, що причиною пожежі стало коротке замикання. Вогонь уже локалізували, але на місці продовжують чергувати рятувальники – проводять охолодження.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2022 в 11:30;
Кореспондент Алексей Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вранці горів бензовоз на території АТП, повідомив KHARKIV Today керівник сектору роботи зі ЗМІ ГУ ДСНС України у Харківській області Євген Василенко".