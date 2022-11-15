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Стовп диму над Харковом: спалахнув бензовоз

Події 11:30   15.11.2022
Алексей Наумов
Стовп диму над Харковом: спалахнув бензовоз Фото: Євген Василенко

У Харкові вранці горів бензовоз на території АТП, повідомив KHARKIV Today керівник сектору роботи зі ЗМІ ГУ ДСНС України у Харківській області Євген Василенко.

За інформацією Василенка, бензовоз спалахнув близько сьомої ранку, коли водій намагався його завести. НП сталася в Основ’янському районі – у провулку Роз’їзному. Відео пожежі опублікували харківські паблики.

“Автомобіль стояв на території АТП. ​​Водій прийшов, завів його, і той спалахнув. Водія доставили до медустанови до нашого прибуття, він отримав опіки обличчя”, – розповів Євген Василенко.

У Харкові горів бензовоз на Основі

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    • Уже встановили, що причиною пожежі стало коротке замикання. Вогонь уже локалізували, але на місці продовжують чергувати рятувальники – проводять охолодження.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2022 в 11:30;

    • Кореспондент Алексей Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вранці горів бензовоз на території АТП, повідомив KHARKIV Today керівник сектору роботи зі ЗМІ ГУ ДСНС України у Харківській області Євген Василенко".