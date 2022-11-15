Столб дыма над Харьковом: загорелся бензовоз

В Харькове утром горел бензовоз на территории АТП, сообщил KHARKIV Today руководитель сектора работы по СМИ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.

По информации Василенко, бензовоз загорелся около семи утра, когда водитель пытался его завести. ЧП случилось в Основянском районе — в переулке Разъездном. Видео пожара опубликовали харьковские паблики.

«Автомобиль стоял на территории АТП. ​​Водитель пришел, завел его, и тот вспыхнул. Водителя доставили в медучреждение до нашего прибытия, он получил ожоги лица», — рассказал Евгений Василенко.

Уже установили, что причиной пожара стало короткое замыкание. Огонь уже локализовали, но на месте продолжают дежурить спасатели — проводят охлаждение.