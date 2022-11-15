Столб дыма над Харьковом: загорелся бензовоз
Фото: Евгений Василенко
В Харькове утром горел бензовоз на территории АТП, сообщил KHARKIV Today руководитель сектора работы по СМИ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.
По информации Василенко, бензовоз загорелся около семи утра, когда водитель пытался его завести. ЧП случилось в Основянском районе — в переулке Разъездном. Видео пожара опубликовали харьковские паблики.
«Автомобиль стоял на территории АТП. Водитель пришел, завел его, и тот вспыхнул. Водителя доставили в медучреждение до нашего прибытия, он получил ожоги лица», — рассказал Евгений Василенко.
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Уже установили, что причиной пожара стало короткое замыкание. Огонь уже локализовали, но на месте продолжают дежурить спасатели — проводят охлаждение.
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- • Дата публикации материала: 15 ноября 2022 в 11:30;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове утром горел бензовоз на территории АТП, сообщил KHARKIV Today руководитель сектора работы по СМИ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко".