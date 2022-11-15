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Столб дыма над Харьковом: загорелся бензовоз

Происшествия 11:30   15.11.2022
Алексей Наумов
Столб дыма над Харьковом: загорелся бензовоз Фото: Евгений Василенко

В Харькове утром горел бензовоз на территории АТП, сообщил KHARKIV Today руководитель сектора работы по СМИ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.

По информации Василенко, бензовоз загорелся около семи утра, когда водитель пытался его завести. ЧП случилось в Основянском районе — в переулке Разъездном. Видео пожара опубликовали харьковские паблики.

«Автомобиль стоял на территории АТП. ​​Водитель пришел, завел его, и тот вспыхнул. Водителя доставили в медучреждение до нашего прибытия, он получил ожоги лица», — рассказал Евгений Василенко.

В Харькове горел бензовоз на Основе
Фото: Евгений Василенко

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    • Уже установили, что причиной пожара стало короткое замыкание. Огонь уже локализовали, но на месте продолжают дежурить спасатели — проводят охлаждение.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 ноября 2022 в 11:30;

    • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове утром горел бензовоз на территории АТП, сообщил KHARKIV Today руководитель сектора работы по СМИ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко".