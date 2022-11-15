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Відкрито продаж квитків на новий поїзд із Харкова в Польщу

Суспільство 20:35   15.11.2022
Елена Нагорная
Відкрито продаж квитків на новий поїзд із Харкова в Польщу

Відкрито продаж квитків на новий поїзд №93/94 Харків – Хелм (Польща).

Потяг вирушатиме з Харкова 17, 19 листопада і надалі з 22 листопада по парних числах о 14:07 та прибуватиме в Хелм о 12:35. Назад поїзд виїжджатиме 18, 20 листопада та з 23 листопада по непарних числах о 16:00 із прибуттям в Харків о 13:56, повідомляє “Укрзалізниця”.

“У Хелмі після прибуття поїзда є зручна можливість пересадки на польські поїзди в напрямку Варшави”, – пишуть у залізничній компанії.

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Продаж квитків відкритий у додатку, чат-боті “Укрзалізниці” та на сайті booking.uz.gov.ua.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2022 в 20:35;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відкрито продаж квитків на новий поїзд №93/94 Харків – Хелм (Польща).".