Live
  • Вторник 15.11.2022
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.76
    • 🟢

Открыта продажа билетов на новый поезд из Харькова в Польшу

Общество 20:35   15.11.2022
Елена Нагорная
Открыта продажа билетов на новый поезд из Харькова в Польшу Фото: Укрзалізниця

Открыта продажа билетов на новый поезд №93/94 Харьков — Хелм (Польша).

Поезд будет отправляться из Харькова 17, 19 ноября и в дальнейшем с 22 ноября по четным числам в 14:07 и прибывать в Хелм в 12:35. Обратно поезд будет выезжать 18, 20 ноября и с 23 ноября по нечетным числам в 16:00 с прибытием в Харьков в 13:56, сообщает «Укрзалізниця».

«В Хелме после прибытия поезда есть удобная возможность пересадки на польские поезда в направлении Варшавы», — пишут в железнодорожной компании.

Читайте также: Открыта продажа билетов на поезд в Херсон, Мариуполь и Симферополь

Продажа билетов открыта в приложении, чат-боте «Укрзалізниці» и на сайте booking.uz.gov.ua.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

19:39
До утра света на Харьковщине точно не будет, по воде есть «план Б» — глава ОВА
19:04
Было шесть «прилетов», без света все населенные пункты Харьковщины — Синегубов
18:42
Генштаб сообщил об обстрелах минимум трех населенных пунктов на Харьковщине
18:19
В Харькове — пробки: копы осуществляют ручное регулирование (фото)
17:53
Ночью на Харьковщине увеличат количество полицейских патрулей — Тимошко

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Открыта продажа билетов на новый поезд из Харькова в Польшу»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 15 ноября 2022 в 20:35;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Открыта продажа билетов на новый поезд №93/94 Харьков — Хелм (Польша).".