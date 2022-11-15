Открыта продажа билетов на новый поезд из Харькова в Польшу
Фото: Укрзалізниця
Открыта продажа билетов на новый поезд №93/94 Харьков — Хелм (Польша).
Поезд будет отправляться из Харькова 17, 19 ноября и в дальнейшем с 22 ноября по четным числам в 14:07 и прибывать в Хелм в 12:35. Обратно поезд будет выезжать 18, 20 ноября и с 23 ноября по нечетным числам в 16:00 с прибытием в Харьков в 13:56, сообщает «Укрзалізниця».
«В Хелме после прибытия поезда есть удобная возможность пересадки на польские поезда в направлении Варшавы», — пишут в железнодорожной компании.
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Продажа билетов открыта в приложении, чат-боте «Укрзалізниці» и на сайте booking.uz.gov.ua.
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- • Дата публикации материала: 15 ноября 2022 в 20:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Открыта продажа билетов на новый поезд №93/94 Харьков — Хелм (Польша).".