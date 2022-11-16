Харківські патрульні врятували збитого автівкою собаку
Собаку “з мигалкою” доставили до найближчої ветклініки – рахунок йшов на хвилини, завдяки швидкості надання допомоги тварина вижила.
Подробиці цієї історії повідомила пресслужба Патрульної поліції у Харківській області.
“Ввечері, на вулиці Полтавський шлях, до харківських патрульних звернувся стурбований чоловік. Громадянин повідомив, що в його автівці перебуває пес, який потрапив під колеса проїжджаючого авто та сильно травмувався”, – описали події патрульні.
Постраждалий собака отримав серйозні ушкодження та втратив багато крові. Допомога ветеринара була потрібна терміново.
“Чоловік попрохав допомогти йому з пошуком найближчої ветклініки та доставленням пса, адже час йшов на хвилини. Ольга Онищенко, Олексій В‘юнник і Володимир Москвін не гаяли часу — увімкнули спецсигнали та супроводили автівку з пораненим псом до ветзакладу, де на них вже чекав ветеринар.”, – відзначили у Патрульній поліції Харківщини.
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Про цю історію керівництво “патрульки” дізналося, коли громадянин звернувся на лінію “102” та подякував співробітникам поліції за порятунок собаки.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2022 в 08:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Собаку “з мигалкою” доставили до найближчої ветклініки – рахунок йшов на хвилини, завдяки швидкості надання допомоги тварина вижила".