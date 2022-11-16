Харківські патрульні врятували збитого автівкою собаку

Собаку “з мигалкою” доставили до найближчої ветклініки – рахунок йшов на хвилини, завдяки швидкості надання допомоги тварина вижила.

Подробиці цієї історії повідомила пресслужба Патрульної поліції у Харківській області.

“Ввечері, на вулиці Полтавський шлях, до харківських патрульних звернувся стурбований чоловік. Громадянин повідомив, що в його автівці перебуває пес, який потрапив під колеса проїжджаючого авто та сильно травмувався”, – описали події патрульні.

Постраждалий собака отримав серйозні ушкодження та втратив багато крові. Допомога ветеринара була потрібна терміново.

“Чоловік попрохав допомогти йому з пошуком найближчої ветклініки та доставленням пса, адже час йшов на хвилини. Ольга Онищенко, Олексій В‘юнник і Володимир Москвін не гаяли часу — увімкнули спецсигнали та супроводили автівку з пораненим псом до ветзакладу, де на них вже чекав ветеринар.”, – відзначили у Патрульній поліції Харківщини.

Про цю історію керівництво “патрульки” дізналося, коли громадянин звернувся на лінію “102” та подякував співробітникам поліції за порятунок собаки.