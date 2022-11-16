Харьковские патрульные спасли сбитую машиной собаку

Собаку «с мигалкой» доставили в ближайшую ветклинику — счет шел на минуты, благодаря скорости оказания помощи, животное выжило.

Подробности этой истории сообщила пресс-служба Патрульной полиции в Харьковской области.

«Вечером, на улице Полтавский шлях, к харьковским патрульным обратился обеспокоенный мужчина. Гражданин сообщил, что в его автомобиле находится собака, которая попала под колеса проезжающего авто и сильно травмировалась», — описали события патрульные.

Пострадавшая собака получила серьезные повраждения и потеряла много крови. Помощь ветеринара была нужна срочно.

«Мужчина попросил помочь ему с поиском ближайшей ветклиники и доставкой собаки, ведь время шло на минуты. Ольга Онищенко, Алексей Вьюник и Владимир Москвин не теряли времени — включили спецсигналы и сопровождали машину с раненым псом в ветучреждение, где их уже ждал ветеринар», — отметили в Патрульной полиции Харьковщины.

Об этой истории руководство «патрульки» узнало, когда гражданин обратился на линию «102» и поблагодарил сотрудников полиции за спасение собаки.