Харківські прокурори і голландські експерти ексгумували тіло чоловіка

Чоловік, тіло якого ексгумували, загинув від обстрілу військових рф, повідомила Харківська обласна прокуратура.

15 листопада у селі Кутузівка ​​прокурори спільно з голландською місією з Міжнародного кримінального суду ексгумували залишки тіла 35-річного місцевого мешканця.

Встановлено, що у квітні чоловік, перебуваючи у власному будинку, загинув унаслідок артилерійського обстрілу рф. Ворожий снаряд потрапив у його будинок.

Наразі труп чоловіка направлений для проведення судово-медичної експертизи.

Експерти Міжнародного кримінального суду надають практичну допомогу прокурорам у розслідуванні злочинів, скоєних російськими військовими РФ у Харківській області.

Харківська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).