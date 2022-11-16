Харківські прокурори і голландські експерти ексгумували тіло чоловіка
Чоловік, тіло якого ексгумували, загинув від обстрілу військових рф, повідомила Харківська обласна прокуратура.
15 листопада у селі Кутузівка прокурори спільно з голландською місією з Міжнародного кримінального суду ексгумували залишки тіла 35-річного місцевого мешканця.
Встановлено, що у квітні чоловік, перебуваючи у власному будинку, загинув унаслідок артилерійського обстрілу рф. Ворожий снаряд потрапив у його будинок.
Наразі труп чоловіка направлений для проведення судово-медичної експертизи.
Експерти Міжнародного кримінального суду надають практичну допомогу прокурорам у розслідуванні злочинів, скоєних російськими військовими РФ у Харківській області.
Харківська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2022 в 14:26;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловік, тіло якого ексгумували, загинув від обстрілу військових рф, повідомила Харківська обласна прокуратура.".