Live
  • Середа 16.11.2022
    • Харків
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.06
    • 🟢

Харківські прокурори і голландські експерти ексгумували тіло чоловіка

Суспільство 14:26   16.11.2022
Оксана Якушко
Харківські прокурори і голландські експерти ексгумували тіло чоловіка

Чоловік, тіло якого ексгумували, загинув від обстрілу військових рф, повідомила Харківська обласна прокуратура.

15 листопада у селі Кутузівка ​​прокурори спільно з голландською місією з Міжнародного кримінального суду ексгумували залишки тіла 35-річного місцевого мешканця.

Встановлено, що у квітні чоловік, перебуваючи у власному будинку, загинув унаслідок артилерійського обстрілу рф. Ворожий снаряд потрапив у його будинок.

Наразі труп чоловіка направлений для проведення судово-медичної експертизи.

Експерти Міжнародного кримінального суду надають практичну допомогу прокурорам у розслідуванні злочинів, скоєних російськими військовими РФ у Харківській області.

Харківська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Читайте також:  Експерти з Нідерландів вивчать докази злочинів Росії на Харківщині

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

14:01
У Харкові – Міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні
14:48
500 підручників рф вилучили прокурори у школі в селі на Харківщині
13:39
На Харківщині росіяни вдарили 7 ракетами С-300 по школі, пошті та магазинах
11:22
Експерти Міжнародного кримінального суду побували в Ізюмі та Барвінковому
12:40
На Харківщині інтернет-агітатор підтримував росіян

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Харківські прокурори і голландські експерти ексгумували тіло чоловіка»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2022 в 14:26;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловік, тіло якого ексгумували, загинув від обстрілу військових рф, повідомила Харківська обласна прокуратура.".