Харьковские прокуроры и голландские эксперты эксгумировали тело мужчины
Мужчина, тело которого эксгумировали, погиб от обстрела военных рф, сообщила Харьковская областная прокуратура.
15 ноября в с. Кутузовка прокуроры совместно с голландской миссией из Международного уголовного суда эксгумировали остатки тела 35-летнего местного жителя.
Установлено, что в апреле мужчина, находясь в собственном доме, погиб в результате артиллерийского обстрела России. Вражеский снаряд попал прямо в его дом.
В настоящее время труп мужчины направлен для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Эксперты Международного уголовного суда оказывают практическую помощь прокурорам в расследовании преступлений, совершенных российскими военными РФ в Харьковской области.
Харьковская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2022 в 14:26;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина, тело которого эксгумировали, погиб от обстрела военных РФ, сообщила Харьковская областная прокуратура.".