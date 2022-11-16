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Харьковские прокуроры и голландские эксперты эксгумировали тело мужчины

Общество 14:26   16.11.2022
Оксана Якушко
Харьковские прокуроры и голландские эксперты эксгумировали тело мужчины

Мужчина, тело которого эксгумировали, погиб от обстрела военных рф, сообщила Харьковская областная прокуратура.

15 ноября в с. Кутузовка прокуроры совместно с голландской миссией из Международного уголовного суда эксгумировали остатки тела 35-летнего местного жителя.

Установлено, что в апреле мужчина, находясь в собственном доме, погиб в результате артиллерийского обстрела России. Вражеский снаряд попал прямо в его дом.

В настоящее время труп мужчины направлен для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Эксперты Международного уголовного суда оказывают практическую помощь прокурорам в расследовании преступлений, совершенных российскими военными РФ в Харьковской области.

Харьковская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 ноября 2022 в 14:26;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина, тело которого эксгумировали, погиб от обстрела военных РФ, сообщила Харьковская областная прокуратура.".