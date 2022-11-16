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Пес Рой, якого на Харківщині врятував KRAKEN, служить разом із військовими

Суспільство 17:30   16.11.2022
Оксана Якушко
Пес Рой, якого на Харківщині врятував KRAKEN, служить разом із військовими

Начальник штабу спецпідрозділу ГУР Міноборони KRAKEN Костянтин Немічев розповів, як склалася доля пораненого собаки на прізвисько Рой.

«Пам’ятаєте Роя з Ковшарівки, якому в лапу потрапив уламок після прильоту? Так от, Рой вже здоровий і він у строю у спецпідрозділі», – розповів Костянтин Немічов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2022 в 17:30;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник штабу спецпідрозділу ГУР Міноборони KRAKEN Костянтин Немічев розповів, як склалася доля пораненого собаки на прізвисько Рой.".