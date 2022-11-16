Пес Рой, якого на Харківщині врятував KRAKEN, служить разом із військовими
Начальник штабу спецпідрозділу ГУР Міноборони KRAKEN Костянтин Немічев розповів, як склалася доля пораненого собаки на прізвисько Рой.
«Пам’ятаєте Роя з Ковшарівки, якому в лапу потрапив уламок після прильоту? Так от, Рой вже здоровий і він у строю у спецпідрозділі», – розповів Костянтин Немічов.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2022 в 17:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник штабу спецпідрозділу ГУР Міноборони KRAKEN Костянтин Немічев розповів, як склалася доля пораненого собаки на прізвисько Рой.".