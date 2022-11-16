Пес Рой, которого на Харьковщине спас KRAKEN, служит вместе с военными

Начальник штаба спецподразделения ГУР Минобороны KRAKEN Константин Немичев рассказал, как сложилась судьба раненой собаки по кличке Рой.

«Помните Роя из Ковшаровки, которому в лапу попал обломок по прилету? Так вот, Рой уже здоров и он в строю в спецподразделении», — рассказал Константин Немичев.