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Пес Рой, которого на Харьковщине спас KRAKEN, служит вместе с военными

Общество 17:30   16.11.2022
Оксана Якушко
Пес Рой, которого на Харьковщине спас KRAKEN, служит вместе с военными

Начальник штаба спецподразделения ГУР Минобороны KRAKEN Константин Немичев рассказал, как сложилась судьба раненой собаки по кличке Рой.

«Помните Роя из Ковшаровки, которому в лапу попал обломок по прилету? Так вот, Рой уже здоров и он в строю в спецподразделении», — рассказал Константин Немичев.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник штаба спецподразделения ГУР Минобороны KRAKEN Константин Немичев рассказал, как сложилась судьба раненой собаки по кличке Рой.".