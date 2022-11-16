Пес Рой, которого на Харьковщине спас KRAKEN, служит вместе с военными
Начальник штаба спецподразделения ГУР Минобороны KRAKEN Константин Немичев рассказал, как сложилась судьба раненой собаки по кличке Рой.
«Помните Роя из Ковшаровки, которому в лапу попал обломок по прилету? Так вот, Рой уже здоров и он в строю в спецподразделении», — рассказал Константин Немичев.
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2022 в 17:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник штаба спецподразделения ГУР Минобороны KRAKEN Константин Немичев рассказал, как сложилась судьба раненой собаки по кличке Рой.".