24 дефекти за добу. Тепловики відремонтували мережу теплопостачання Харкова

Співробітники КП «Харківські теплові мережі» за добу усунули неполадки, що виникли через перепад напруги та різкі стрибки тиску в мережі теплопостачання міста, повідомила Харківська міськрада.

Роботи тривають цілодобово. Фахівці ХТМ постійно моніторять підживлення в системі та оперативно локалізують та усувають витікання теплоносія.

Персонал усіх центральних теплових пунктів та котелень щодня інструктують з приводу дій у надзвичайних обставинах. Сьогодні працівники в черговий раз відпрацьовували механізм оперативного злиття теплоносія з внутрішньоквартальних та будинкових мереж, щоб уникнути розподілу системи за надзвичайних обставин.

Такий підхід у разі тривалих проблем із електрикою допоможе забезпечити захист та швидке відновлення теплорозподільної системи міста.