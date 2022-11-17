24 дефекти за добу. Тепловики відремонтували мережу теплопостачання Харкова
Співробітники КП «Харківські теплові мережі» за добу усунули неполадки, що виникли через перепад напруги та різкі стрибки тиску в мережі теплопостачання міста, повідомила Харківська міськрада.
Роботи тривають цілодобово. Фахівці ХТМ постійно моніторять підживлення в системі та оперативно локалізують та усувають витікання теплоносія.
Персонал усіх центральних теплових пунктів та котелень щодня інструктують з приводу дій у надзвичайних обставинах. Сьогодні працівники в черговий раз відпрацьовували механізм оперативного злиття теплоносія з внутрішньоквартальних та будинкових мереж, щоб уникнути розподілу системи за надзвичайних обставин.
Такий підхід у разі тривалих проблем із електрикою допоможе забезпечити захист та швидке відновлення теплорозподільної системи міста.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2022 в 17:32;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітники КП «Харківські теплові мережі» за добу усунули неполадки, що виникли через перепад напруги та різкі стрибки тиску в мережі теплопостачання міста, повідомила Харківська міськрада.".