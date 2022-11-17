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24 дефекта в сутки. Тепловики отремонтировали сеть теплоснабжения Харькова

Общество 17:32   17.11.2022
Оксана Якушко
24 дефекта в сутки. Тепловики отремонтировали сеть теплоснабжения Харькова

Сотрудники КП «Харьковские тепловые сети» за сутки устранили неполадки, возникшие из-за перепада напряжения и резких скачков давления в сети теплоснабжения города, сообщил Харьковский горсовет.

Работы продолжаются круглосуточно. Специалисты ХТМ постоянно мониторят подпитку в системе и оперативно локализуют и устраняют утечки теплоносителя.

Персонал всех центральных тепловых пунктов и котельных ежедневно инструктируют по поводу действий в чрезвычайных обстоятельствах. Сегодня работники в очередной раз отрабатывали механизм оперативного слияния теплоносителя с внутриквартальных и домовых сетей во избежание размерзания системы при чрезвычайных обстоятельствах.

Такой подход в случае продолжительных проблем с электричеством поможет обеспечить защиту и быстрое восстановление теплораспределительной системы города.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 ноября 2022 в 17:32;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники КП «Харьковские тепловые сети» за сутки устранили неполадки, возникшие из-за перепада напряжения и резких скачков давления в сети теплоснабжения города, сообщил Харьковский горсовет.".