24 дефекта в сутки. Тепловики отремонтировали сеть теплоснабжения Харькова
Сотрудники КП «Харьковские тепловые сети» за сутки устранили неполадки, возникшие из-за перепада напряжения и резких скачков давления в сети теплоснабжения города, сообщил Харьковский горсовет.
Работы продолжаются круглосуточно. Специалисты ХТМ постоянно мониторят подпитку в системе и оперативно локализуют и устраняют утечки теплоносителя.
Персонал всех центральных тепловых пунктов и котельных ежедневно инструктируют по поводу действий в чрезвычайных обстоятельствах. Сегодня работники в очередной раз отрабатывали механизм оперативного слияния теплоносителя с внутриквартальных и домовых сетей во избежание размерзания системы при чрезвычайных обстоятельствах.
Такой подход в случае продолжительных проблем с электричеством поможет обеспечить защиту и быстрое восстановление теплораспределительной системы города.
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- • Дата публикации материала: 17 ноября 2022 в 17:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники КП «Харьковские тепловые сети» за сутки устранили неполадки, возникшие из-за перепада напряжения и резких скачков давления в сети теплоснабжения города, сообщил Харьковский горсовет.".