24 дефекта в сутки. Тепловики отремонтировали сеть теплоснабжения Харькова

Сотрудники КП «Харьковские тепловые сети» за сутки устранили неполадки, возникшие из-за перепада напряжения и резких скачков давления в сети теплоснабжения города, сообщил Харьковский горсовет.

Работы продолжаются круглосуточно. Специалисты ХТМ постоянно мониторят подпитку в системе и оперативно локализуют и устраняют утечки теплоносителя.

Персонал всех центральных тепловых пунктов и котельных ежедневно инструктируют по поводу действий в чрезвычайных обстоятельствах. Сегодня работники в очередной раз отрабатывали механизм оперативного слияния теплоносителя с внутриквартальных и домовых сетей во избежание размерзания системы при чрезвычайных обстоятельствах.

Такой подход в случае продолжительных проблем с электричеством поможет обеспечить защиту и быстрое восстановление теплораспределительной системы города.