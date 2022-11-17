Координаторку штабу окупантів у Куп’янську судитимуть (відео)
До суду передали справу “координаторки” гумштабу “Единой России”, 20-річної мешканки Куп’янська.
Дівчину, яка зробила “кар’єру” – від продажу цуценят до допомоги ворогові, звинувачують у колабораціонізмі.
“Під час дізнання встановлено, що мешканка м. Куп’янськ активно підтримувала “руський мир”. Так, дівчина налагодила тісну “співпрацю” з окупантами та стала “координаторкою” у центрі видачі гуманітарної допомоги від найбільшої російської політичної партії. Крім того, колаборантка підшукувала місцевих для роботи у штабі окупантів для роздачі гумдопомоги, щоб люди бачили, як росіяни “турбуються” про Харківщину“, – повідомили подробиці в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
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Раніше Харківський антикорупційний центр ідентифікував цю колаборантку. “Координаторкою” виявилася Ганна Євсюкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2022 в 10:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "До суду передали справу “координаторки” гумштабу “Единой России”, 20-річної мешканки Куп’янська".