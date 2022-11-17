Координаторку штабу окупантів у Куп’янську судитимуть (відео)

До суду передали справу “координаторки” гумштабу “Единой России”, 20-річної мешканки Куп’янська.

Дівчину, яка зробила “кар’єру” – від продажу цуценят до допомоги ворогові, звинувачують у колабораціонізмі.

“Під час дізнання встановлено, що мешканка м. Куп’янськ активно підтримувала “руський мир”. Так, дівчина налагодила тісну “співпрацю” з окупантами та стала “координаторкою” у центрі видачі гуманітарної допомоги від найбільшої російської політичної партії. Крім того, колаборантка підшукувала місцевих для роботи у штабі окупантів для роздачі гумдопомоги, щоб люди бачили, як росіяни “турбуються” про Харківщину“, – повідомили подробиці в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Раніше Харківський антикорупційний центр ідентифікував цю колаборантку. “Координаторкою” виявилася Ганна Євсюкова.