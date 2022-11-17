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Координатора штаба оккупантов в Купянске будут судить (видео)

Общество 10:44   17.11.2022
Оксана Горун
Координатора штаба оккупантов в Купянске будут судить (видео) Фото: кадр из видео

В суд передали дело «координатора» гумштаба «Единой России», 20-летней жительницы Купянска.

Девушку, которая сделала «карьеру» — от продажи щенков до помощи врагу, обвиняют в коллаборационизме.

«При дознании установлено, что жительница г. Купянск активно поддерживала «русский мир». Так, девушка наладила тесное сотрудничество с оккупантами и стала координатором в центре выдачи гуманитарной помощи от крупнейшей российской политической партии. Кроме того, коллаборантка подыскивала местных для работы в штабе оккупантов для раздачи гумпомощи, чтобы люди видели, как россияне «беспокоятся» о Харьковщине», — сообщили подробности в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

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    • Ранее Харьковский антикоррупционный центр идентифицировал эту коллаборантку. «Координатором» оказалась Анна Евсюкова.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 ноября 2022 в 10:44;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В суд передали дело «координатора» гумштаба «Единой России», 20-летней жительницы Купянска".