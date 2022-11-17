Координатора штаба оккупантов в Купянске будут судить (видео)

В суд передали дело «координатора» гумштаба «Единой России», 20-летней жительницы Купянска.

Девушку, которая сделала «карьеру» — от продажи щенков до помощи врагу, обвиняют в коллаборационизме.

«При дознании установлено, что жительница г. Купянск активно поддерживала «русский мир». Так, девушка наладила тесное сотрудничество с оккупантами и стала координатором в центре выдачи гуманитарной помощи от крупнейшей российской политической партии. Кроме того, коллаборантка подыскивала местных для работы в штабе оккупантов для раздачи гумпомощи, чтобы люди видели, как россияне «беспокоятся» о Харьковщине», — сообщили подробности в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Ранее Харьковский антикоррупционный центр идентифицировал эту коллаборантку. «Координатором» оказалась Анна Евсюкова.