Координатора штаба оккупантов в Купянске будут судить (видео)
В суд передали дело «координатора» гумштаба «Единой России», 20-летней жительницы Купянска.
Девушку, которая сделала «карьеру» — от продажи щенков до помощи врагу, обвиняют в коллаборационизме.
«При дознании установлено, что жительница г. Купянск активно поддерживала «русский мир». Так, девушка наладила тесное сотрудничество с оккупантами и стала координатором в центре выдачи гуманитарной помощи от крупнейшей российской политической партии. Кроме того, коллаборантка подыскивала местных для работы в штабе оккупантов для раздачи гумпомощи, чтобы люди видели, как россияне «беспокоятся» о Харьковщине», — сообщили подробности в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
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Ранее Харьковский антикоррупционный центр идентифицировал эту коллаборантку. «Координатором» оказалась Анна Евсюкова.
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- • Дата публикации материала: 17 ноября 2022 в 10:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В суд передали дело «координатора» гумштаба «Единой России», 20-летней жительницы Купянска".