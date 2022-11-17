На Харківщині можливі аварійні відключення електрики – “Укренерго”

НЕК “Укренерго” попередила про те, що крім графіків погодинних відключень, у всіх регіонах України 17 листопада можливі аварійні відключення світла.

“Сьогодні, 17 листопада, по всій Україні протягом доби використовуються графіки погодинних відключень, а також додатково аварійні відключення”, – повідомила пресслужба “Укренерго”.

У компанії зазначили, що через різке похолодання зросло споживання електроенергії в регіонах, де подачу світла вже відновили.

“Це ще більше ускладнило й без того непросту ситуацію в енергосистемі. Енергетики змушені застосувати більший обсяг обмежень. Це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енергооб’єктах. Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівечень “, – пояснили енергетики.