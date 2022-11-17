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На Харківщині можливі аварійні відключення електрики – “Укренерго”

Суспільство 10:00   17.11.2022
Оксана Горун
На Харківщині можливі аварійні відключення електрики – “Укренерго”

НЕК “Укренерго” попередила про те, що крім графіків погодинних відключень, у всіх регіонах України 17 листопада можливі аварійні відключення світла.

“Сьогодні, 17 листопада, по всій Україні протягом доби використовуються графіки погодинних відключень, а також додатково аварійні відключення”, – повідомила пресслужба “Укренерго”.

У компанії зазначили, що через різке похолодання зросло споживання електроенергії в регіонах, де подачу світла вже відновили.

“Це ще більше ускладнило й без того непросту ситуацію в енергосистемі. Енергетики змушені застосувати більший обсяг обмежень. Це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енергооб’єктах. Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівечень “, – пояснили енергетики.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2022 в 10:00;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "НЕК “Укренерго” попередила про те, що крім графіків погодинних відключень, у всіх регіонах України 17 листопада можливі аварійні відключення світла".