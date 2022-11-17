Live
  • Четверг 17.11.2022
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.09
    • 🔴

На Харьковщине возможны аварийные отключения электричества — «Укрэнерго»

Общество 10:00   17.11.2022
Оксана Горун
На Харьковщине возможны аварийные отключения электричества — «Укрэнерго»

НЭК «Укрэнерго» предупредила о том, что, помимо графиков почасовых отключений, во всех регионах Украины 17 ноября возможны аварийные отключения света.

«Сегодня, 17 ноября, по всей Украине на протяжении суток используются графики почасовых отключений, а также дополнительно – аварийные отключения», — сообщила пресс-служба «Укрэнерго».

В компании отметили, что из-за резкого похолодания возросло потребление электроэнергии в регионах, где подачу света уже возобновили.

«Это еще больше усложнило и без того непростую ситуацию в энергосистеме. Энергетики вынуждены применить больший объем ограничений. Это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже шестой прицельной ракетной атаки рашистов по энергообъектам. Ремонтные бригады работают круглосуточно над восстановлением изуродованной инфраструктуры, чтобы вернуть свет украинцам», — пояснили энергетики.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

21:07
Тимошенко: без электроэнергии — около 5 миллионов украинцев
10:06
Отключения света: в Укрэнерго советуют зарядить павербанки и запастись водой
09:43
Абонентов без света на Харьковщине стало меньше, возможны аварийные отключения
09:06
После обстрела Харьковщины 100 тыс. потребителей еще без света — Синегубов
23:34
В Офисе президента рассказали, когда планируют вернуть свет всей Харьковщине

  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине возможны аварийные отключения электричества — «Укрэнерго»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 17 ноября 2022 в 10:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "НЭК «Укрэнерго» предупредила о том, что, помимо графиков почасовых отключений, во всех регионах Украины 17 ноября возможны аварийные отключения света".