На Харьковщине возможны аварийные отключения электричества — «Укрэнерго»

НЭК «Укрэнерго» предупредила о том, что, помимо графиков почасовых отключений, во всех регионах Украины 17 ноября возможны аварийные отключения света.

«Сегодня, 17 ноября, по всей Украине на протяжении суток используются графики почасовых отключений, а также дополнительно – аварийные отключения», — сообщила пресс-служба «Укрэнерго».

В компании отметили, что из-за резкого похолодания возросло потребление электроэнергии в регионах, где подачу света уже возобновили.

«Это еще больше усложнило и без того непростую ситуацию в энергосистеме. Энергетики вынуждены применить больший объем ограничений. Это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже шестой прицельной ракетной атаки рашистов по энергообъектам. Ремонтные бригады работают круглосуточно над восстановлением изуродованной инфраструктуры, чтобы вернуть свет украинцам», — пояснили энергетики.