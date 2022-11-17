У Харкові судитимуть чоловіка, який у дитини вкрав велосипед
Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який пограбував дитину у Харкові, повідомила прес-служба поліції Харківської області.
Зловмисник відібрав у 9-річної дівчинки велосипед та намагався втекти. У інцидент втрутились небайдужі перехожі. Вони зупинили порушника та викликали поліцію.
Поліцейські повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.
Матеріали кримінальної справи з обвинувальним актом передали до суду.
Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2022 в 14:01;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який пограбував дитину у Харкові, повідомила прес-служба поліції Харківської області.".