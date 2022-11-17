У Харкові судитимуть чоловіка, який у дитини вкрав велосипед

Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який пограбував дитину у Харкові, повідомила прес-служба поліції Харківської області.

Зловмисник відібрав у 9-річної дівчинки велосипед та намагався втекти. У інцидент втрутились небайдужі перехожі. Вони зупинили порушника та викликали поліцію.

Поліцейські повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Матеріали кримінальної справи з обвинувальним актом передали до суду.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.