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У Харкові судитимуть чоловіка, який у дитини вкрав велосипед

Суспільство 14:01   17.11.2022
Оксана Якушко
У Харкові судитимуть чоловіка, який у дитини вкрав велосипед

Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який пограбував дитину у Харкові, повідомила прес-служба поліції Харківської області.

Зловмисник відібрав у 9-річної дівчинки велосипед та намагався втекти. У інцидент втрутились небайдужі перехожі. Вони зупинили порушника та викликали поліцію.

Поліцейські повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Матеріали кримінальної справи з обвинувальним актом передали до суду.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який пограбував дитину у Харкові, повідомила прес-служба поліції Харківської області.".