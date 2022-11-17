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В Харькове будут судить мужчину, который у ребенка украл велосипед

Общество 14:01   17.11.2022
Оксана Якушко
В Харькове будут судить мужчину, который у ребенка украл велосипед

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который ограбил ребенка в Харькове, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

Злоумышленник отобрал у 9-летней девочки велосипед и пытался скрыться. В инцидент вмешались неравнодушные прохожие. Они остановили нарушителя и вызвали полицию.

Полицейские сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Материалы уголовного дела по обвинительному акту передали в суд.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 ноября 2022 в 14:01;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который ограбил ребенка в Харькове, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.".