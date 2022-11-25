Укрзалізниця відновлює рух потягів Інтерсіті+ до Харкова
Укрзалізниця через масштабне знеструмлення замінила швидкісні поїзди потягами далекого сполучення зі спальними вагонами.
Укрзалізниця поновлює рух електропоїзди Інтерсіті+, які внаслідок масштабного знеструмлення були замінені поїздами далекого сполучення зі спальними вагонами:
№724 Київ — Харків з 25.11;
№722 Київ — Харків з 26.11.
Також сьогодні ще затримується на 9 годин потяг до Харкова №62 Одеса — Харків, повідомляє Укрзалізниця.
«Залізничники роблять усе можливе, щоб прискорити їхнє прибуття до кінцевих станцій. Кількість знеструмлених ділянок значно скорочено, а маршрути поїздів повертаються до регулярних», – зазначили в Укрзалізниці.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2022 в 13:27;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Укрзалізниця через масштабне знеструмлення замінила швидкісні поїзди потягами далекого сполучення зі спальними вагонами.".