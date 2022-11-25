Укрзалізниця відновлює рух потягів Інтерсіті+ до Харкова

Укрзалізниця через масштабне знеструмлення замінила швидкісні поїзди потягами далекого сполучення зі спальними вагонами.

Укрзалізниця поновлює рух електропоїзди Інтерсіті+, які внаслідок масштабного знеструмлення були замінені поїздами далекого сполучення зі спальними вагонами:

№724 Київ — Харків з 25.11;

№722 Київ — Харків з 26.11.

Також сьогодні ще затримується на 9 годин потяг до Харкова №62 Одеса — Харків, повідомляє Укрзалізниця.

«Залізничники роблять усе можливе, щоб прискорити їхнє прибуття до кінцевих станцій. Кількість знеструмлених ділянок значно скорочено, а маршрути поїздів повертаються до регулярних», – зазначили в Укрзалізниці.