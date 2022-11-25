Live
  • П’ятниця 25.11.2022
    • Харків
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.07
    • 🟢

Укрзалізниця відновлює рух потягів Інтерсіті+ до Харкова

Суспільство 13:27   25.11.2022
Оксана Якушко
Укрзалізниця відновлює рух потягів Інтерсіті+ до Харкова

Укрзалізниця через масштабне знеструмлення замінила швидкісні поїзди потягами далекого сполучення зі спальними вагонами.

Укрзалізниця поновлює рух електропоїзди Інтерсіті+, які внаслідок масштабного знеструмлення були замінені поїздами далекого сполучення зі спальними вагонами:

№724 Київ — Харків з 25.11;

№722 Київ — Харків з 26.11.

Також сьогодні ще затримується на 9 годин потяг до Харкова  №62 Одеса — Харків, повідомляє Укрзалізниця.

«Залізничники роблять усе можливе, щоб прискорити їхнє прибуття до кінцевих станцій. Кількість знеструмлених ділянок значно скорочено, а маршрути поїздів повертаються до регулярних», – зазначили в Укрзалізниці.

Читайте також:  Поїзди з Харкова до Одеси і назад затримуються на 11-12 годин

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

21:40
Харків’яни бачать, хто вбиває. Не змінити ставлення- не мати рецепторів- Жадан
21:20
Поки не було електрики, на Харківщині з’явилися на світ 16 дітей
21:05
Поїзди з Харкова до Одеси й у зворотному напрямку затримуються на 11-12 годин
20:45
Якщо вимкнули світло: скільки коштують акумуляторні ліхтарі та лампи в Харкові
20:22
Райніна і Святаша хочуть позбавити звання “Почесний громадянин Харківщини”

  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Укрзалізниця відновлює рух потягів Інтерсіті+ до Харкова»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2022 в 13:27;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Укрзалізниця через масштабне знеструмлення замінила швидкісні поїзди потягами далекого сполучення зі спальними вагонами.".