Укрзализныця восстанавливает движение поездов Интерсити+ в Харьков
Укрзализныця из-за масштабного обесточивания заменила скоростные поезда поездами дальнего сообщения со спальными вагонами.
Укрзализныця возобновляет движение электропоезда Интерсити+, которые в результате масштабного обесточивания были заменены поездами дальнего сообщения со спальными вагонами:
№724 Киев — Харьков с 25.11;
№722 Киев — Харьков с 26.11.
Также сегодня еще задерживается на 9 часов поезд в Харьков №62 Одесса — Харьков, сообщает Укрзализныця.
«Железнодорожники делают все возможное, чтобы ускорить их прибытие в конечные станции. Количество обесточенных участков значительно сокращено, а маршруты поездов возвращаются в регулярные», — отметили в Укрзализныце.
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- • Дата публикации материала: 25 ноября 2022 в 13:27;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Укрзализныця из-за масштабного обесточивания заменила скоростные поезда поездами дальнего сообщения со спальными вагонами.".