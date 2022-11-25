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Укрзализныця восстанавливает движение поездов Интерсити+ в Харьков

Общество 13:27   25.11.2022
Оксана Якушко
Укрзализныця восстанавливает движение поездов Интерсити+ в Харьков

Укрзализныця из-за масштабного обесточивания заменила скоростные поезда поездами дальнего сообщения со спальными вагонами.

Укрзализныця возобновляет движение электропоезда Интерсити+, которые в результате масштабного обесточивания были заменены поездами дальнего сообщения со спальными вагонами:

№724 Киев — Харьков с 25.11;

№722 Киев — Харьков с 26.11.

Также сегодня еще задерживается на 9 часов поезд в Харьков №62 Одесса — Харьков, сообщает Укрзализныця.

«Железнодорожники делают все возможное, чтобы ускорить их прибытие в конечные станции. Количество обесточенных участков значительно сокращено, а маршруты поездов возвращаются в регулярные», — отметили в Укрзализныце.

Читайте также: Поезда из Харькова в Одессу и обратно задерживаются на 11-12 часов

Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 ноября 2022 в 13:27;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Укрзализныця из-за масштабного обесточивания заменила скоростные поезда поездами дальнего сообщения со спальными вагонами.".