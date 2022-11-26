На Харківщині росіяни задіяли ударний БпЛА – Генштаб ЗСУ

У Харківській області ворог бив із мінометів, ствольної та реактивної артилерії, повідомив Генштаб ЗСУ.

Противник не припиняє обстрілів по цивільних об’єктах. За добу рашисти завдали 2 ракетних удари по місту Дніпро та здійснив 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської області противник продовжує утримувати угруповання своїх військ. Неподалік Кудіївки Харківської області противник задіяв ударний БпЛА.

На Куп’янському напрямку окупанти здійснюють обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Зокрема, по районах населених пунктів Берестове, Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка і Крохмальне Харківської області.