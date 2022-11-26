На Харьковщине военные рф задействовали ударный БпЛА — Генштаб ВСУ

В Харьковской области враг бил из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, сообщил Генштаб ВСУ.

Противник не прекращает обстрелы гражданских объектов. За сутки рашисты нанесли 2 ракетных удара по Днепру и совершил 4 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области противник продолжает удерживать группировки своих войск. Недалеко от Кудеевки Харьковской области противник задействовал ударный БпЛА.

На Купянском направлении оккупанты совершают обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Берестово, Купянск, Котляровка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области.

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