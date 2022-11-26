Live
  • Суббота 26.11.2022
    • Харьков
  •   +4°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.07
    • 🟢

На Харьковщине военные рф задействовали ударный БпЛА — Генштаб ВСУ

Общество 18:52   26.11.2022
Оксана Якушко
На Харьковщине военные рф задействовали ударный БпЛА — Генштаб ВСУ

В Харьковской области враг бил из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, сообщил Генштаб ВСУ.

Противник не прекращает обстрелы гражданских объектов. За сутки рашисты нанесли 2 ракетных удара по  Днепру и совершил 4 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области противник продолжает удерживать группировки своих войск. Недалеко от Кудеевки Харьковской области противник задействовал ударный БпЛА.

На Купянском направлении оккупанты совершают обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Берестово, Купянск, Котляровка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области.

Читайте также: Рф били ракетами и из артиллерии по 11 населенным пунктам на Харьковщине

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

12:31
Трое раненых в Купянске на Харьковщине после ракетного обстрела
11:03
Синегубов: около 10 утра рф из РСЗО обстреляла город Волчанск
09:40
Синегубов: Один пострадавший после утреннего удара по Купянску на Харьковщине
08:42
Спасатели Харьковщины тушили гаражи, загоревшиеся из-за обстрелов на Купянщине
07:54
Рф били ракетами и из артиллерии по 11 населенным пунктам на Харьковщине

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине военные рф задействовали ударный БпЛА — Генштаб ВСУ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 26 ноября 2022 в 18:52;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области враг бил из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, сообщил Генштаб ВСУ. ".