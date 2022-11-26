На Харьковщине военные рф задействовали ударный БпЛА — Генштаб ВСУ
В Харьковской области враг бил из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, сообщил Генштаб ВСУ.
Противник не прекращает обстрелы гражданских объектов. За сутки рашисты нанесли 2 ракетных удара по Днепру и совершил 4 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области противник продолжает удерживать группировки своих войск. Недалеко от Кудеевки Харьковской области противник задействовал ударный БпЛА.
На Купянском направлении оккупанты совершают обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Берестово, Купянск, Котляровка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 26 ноября 2022 в 18:52;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области враг бил из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, сообщил Генштаб ВСУ. ".