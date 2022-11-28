Армія РФ обстеляла 15 населених пунктів на Харківщині – Генштаб

Генштаб ЗСУ у зведенні на 6 ранку 28 листопада повідомив про обстріли Харківської області.

“На Слобожанському напрямку ураження з мінометів та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Чугунівка та Амбарне Харківської області“, – повідомили в Генштабі.

Обстріли продовжилися на Куп’янському напрямку. Там після нетривалих спроб вести наступальні дії ворог перейшов у оборону.

“На Куп’янському напрямку противник обороняється. Здійснив обстріли з артилерії різних типів по районах Бологівки, Кам’янки, Куп’янська, Курилівки, Табаївки, Крохмального та Берестового Харківської області“, – зазначили у зведенні.

Про ракетні удари по території Харківської області минулої доби в Генштабі не повідомили. Під такими потужними ударами опинилися Запорізький та Дніпропетровський регіони.