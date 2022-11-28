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Армия РФ обстеляла 15 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 07:20   28.11.2022
Оксана Горун
Армия РФ обстеляла 15 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ в сводке на 6 утра 28 ноября сообщил о продолжающихся обстрелах Харьковской области.

«На Слобожанском направлении поражение из минометов и реактивной артиллерии потерпели районы населенных пунктов Стрелечья, Старица, Огурцово, Волчанск, Бочковое, Бударки, Чугуновка и Амбарное Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

Обстрелы продолжились на Купянском направлении. Там после непродолжительных попыток вести наступательные действия враг перешел в оборону.

«На Купянском направлении противник обороняется. Совершил обстрелы из артиллерии разных типов по районам Бологовки, Каменки, Купянска, Куриловки, Табаевки, Крахмального и Берестового Харьковской области», — отметили в сводке.

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    • О ракетных ударах по территории Харьковской области за минувшие сутки в Генштабе не сообщили. Под такими мощными ударами оказались Запорожский и Днепропетровский регионы.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 ноября 2022 в 07:20;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 6 утра 28 ноября сообщил о продолжающихся обстрелах Харьковской области".