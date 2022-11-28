Армия РФ обстеляла 15 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ в сводке на 6 утра 28 ноября сообщил о продолжающихся обстрелах Харьковской области.

«На Слобожанском направлении поражение из минометов и реактивной артиллерии потерпели районы населенных пунктов Стрелечья, Старица, Огурцово, Волчанск, Бочковое, Бударки, Чугуновка и Амбарное Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

Обстрелы продолжились на Купянском направлении. Там после непродолжительных попыток вести наступательные действия враг перешел в оборону.

«На Купянском направлении противник обороняется. Совершил обстрелы из артиллерии разных типов по районам Бологовки, Каменки, Купянска, Куриловки, Табаевки, Крахмального и Берестового Харьковской области», — отметили в сводке.

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О ракетных ударах по территории Харьковской области за минувшие сутки в Генштабе не сообщили. Под такими мощными ударами оказались Запорожский и Днепропетровский регионы.