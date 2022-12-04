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Золочів обстріляли з артилерії: зруйновано будинок (фото)

Події 17:42   04.12.2022
Оксана Горун
Золочів обстріляли з артилерії: зруйновано будинок (фото)

Селище Золочів на Харківщині потрапило під російський обстріл вдень 4 грудня, повідомила Харківська обласна прокуратура.

“4 грудня близько 12:30 російські окупанти обстріляли смт Золочів з артилерії. Ворожий снаряд повністю зруйнував приватний житловий будинок. Також пошкоджено господарські будівлі”, – зазначили в пресслужбі прокуратури.

У Золочові обстрілом зруйновано приватний будинок 2

Там також нагадали про нещодавні обстріли інших населених пунктів Харківщини.

3 грудня близько 23 години російські військові завдали ракетний удар по смт Шевченкове Куп’янського району. Пошкоджено приватні будинки мирних мешканців. Близько 03:00 з боку ЗС РФ відбувся ще один ракетний обстріл смт Шевченкове. За попередніми даними, окупанти обстріляли населений пункт ракетами типу С-300. Також вночі під ворожим ударом опинилось с. Огурцівка на Куп‘янщині“, – перерахували прокурори.

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    • На всіх місцях обстрілів працюють слідчі.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2022 в 17:42;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Селище Золочів на Харківщині потрапило під російський обстріл вдень 4 грудня, повідомила Харківська обласна прокуратура".