Золочів обстріляли з артилерії: зруйновано будинок (фото)

Селище Золочів на Харківщині потрапило під російський обстріл вдень 4 грудня, повідомила Харківська обласна прокуратура.

“4 грудня близько 12:30 російські окупанти обстріляли смт Золочів з артилерії. Ворожий снаряд повністю зруйнував приватний житловий будинок. Також пошкоджено господарські будівлі”, – зазначили в пресслужбі прокуратури.

Там також нагадали про нещодавні обстріли інших населених пунктів Харківщини.

“3 грудня близько 23 години російські військові завдали ракетний удар по смт Шевченкове Куп’янського району. Пошкоджено приватні будинки мирних мешканців. Близько 03:00 з боку ЗС РФ відбувся ще один ракетний обстріл смт Шевченкове. За попередніми даними, окупанти обстріляли населений пункт ракетами типу С-300. Також вночі під ворожим ударом опинилось с. Огурцівка на Куп‘янщині“, – перерахували прокурори.

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На всіх місцях обстрілів працюють слідчі.