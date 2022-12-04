Золочев обстреляли из артиллерии: разрушен дом (фото)

Поселок Золочев на Харьковщине попал под российский обстрел днем 4 декабря, сообщила Харьковская областная прокуратура.

«4 декабря около 12:30 российские оккупанты обстреляли пгт Золочев из артиллерии. Вражеский снаряд полностью разрушил частный жилой дом. Также повреждены хозяйственные постройки», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Там также напомнили о недавних обстрелах других населенных пунктов Харьковщины.

«3 декабря около 23 часов российские военные нанесли ракетный удар по пгт Шевченково Купянского района. Повреждены частные дома мирных жителей. Около 03:00 со стороны ВС РФ произошел еще один ракетный обстрел пгт Шевченково. По предварительным данным, оккупанты обстреляли населенный пункт ракетами типа С-300. Также ночью под вражеским ударом оказалось с. Огурцовка на Купянщине», — перечислили прокуроры.

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На всех местах обстрелов работают следователи.