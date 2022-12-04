Live
  • Воскресенье 04.12.2022
    • Харьков
  •   -5°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.21
    • 🟢

Золочев обстреляли из артиллерии: разрушен дом (фото)

Происшествия 17:42   04.12.2022
Оксана Горун
Золочев обстреляли из артиллерии: разрушен дом (фото)

Поселок Золочев на Харьковщине попал под российский обстрел днем 4 декабря, сообщила Харьковская областная прокуратура.

«4 декабря около 12:30 российские оккупанты обстреляли пгт Золочев из артиллерии. Вражеский снаряд полностью разрушил частный жилой дом. Также повреждены хозяйственные постройки», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

В Золочеве обстрелом разрушен частный дом 2

Там также напомнили о недавних обстрелах других населенных пунктов Харьковщины.

«3 декабря около 23 часов российские военные нанесли ракетный удар по пгт Шевченково Купянского района. Повреждены частные дома мирных жителей. Около 03:00 со стороны ВС РФ произошел еще один ракетный обстрел пгт Шевченково. По предварительным данным, оккупанты обстреляли населенный пункт ракетами типа С-300. Также ночью под вражеским ударом оказалось с. Огурцовка на Купянщине», — перечислили прокуроры.

  • Читайте также: Учительница из деоккупированного села на Харьковщине открыла школу у себя дома

    • На всех местах обстрелов работают следователи.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    14:40
    Подозрения от прокуратуры на Харьковщине получили больше 200 коллаборантов
    13:07
    Статистика войны на Харьковщине: 1635 погибших, 13 500 зданий разрушены
    09:19
    По Харьковщине дважды ударили ракетами С-300 — Синегубов (фото)
    10:23
    Избили, вывезли в посадку и прострелили ноги: в Харькове задержали бандитов
    10:38
    Нанесли ущерб ремонтом дорог: с предприятия в Харькове требуют 600 тыс. грн

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Золочев обстреляли из артиллерии: разрушен дом (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 4 декабря 2022 в 17:42;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поселок Золочев на Харьковщине попал под российский обстрел днем 4 декабря, сообщила Харьковская областная прокуратура.".