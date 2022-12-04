Золочев обстреляли из артиллерии: разрушен дом (фото)
Поселок Золочев на Харьковщине попал под российский обстрел днем 4 декабря, сообщила Харьковская областная прокуратура.
«4 декабря около 12:30 российские оккупанты обстреляли пгт Золочев из артиллерии. Вражеский снаряд полностью разрушил частный жилой дом. Также повреждены хозяйственные постройки», — отметили в пресс-службе прокуратуры.
Там также напомнили о недавних обстрелах других населенных пунктов Харьковщины.
«3 декабря около 23 часов российские военные нанесли ракетный удар по пгт Шевченково Купянского района. Повреждены частные дома мирных жителей. Около 03:00 со стороны ВС РФ произошел еще один ракетный обстрел пгт Шевченково. По предварительным данным, оккупанты обстреляли населенный пункт ракетами типа С-300. Также ночью под вражеским ударом оказалось с. Огурцовка на Купянщине», — перечислили прокуроры.
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На всех местах обстрелов работают следователи.
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2022 в 17:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поселок Золочев на Харьковщине попал под российский обстрел днем 4 декабря, сообщила Харьковская областная прокуратура.".