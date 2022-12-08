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Портрет Зеленського пензля харківської художниці продали в США (фото, відео)

Культура 08:40   08.12.2022
Оксана Горун
Портрет Зеленського пензля харківської художниці продали в США (фото, відео)

На благодійній виставці, на якій було представлено картину харківської художниці Віри Дегтярьової, зібрали 180 тис. доларів. Гроші спрямують на допомогу евакуйованим з України будинкам дитини.

“Радію! Принт моєї роботи “І Світ Переможе Темряву” – портрет Президента Зеленського, продався на благодійній виставці в США “The art of kindness” у William Campbell Gallery, організованій за підтримки ГО Free Art Ukraine, – повідомила сама Дегтярьова у фейсбуці. – Все було прекрасно, і музика, і галерея, і гостинність, а гості пожертвували 180 тисяч доларів на перенесені українські будинки дитини, що зараз знаходяться в Польщі. Справді, небагато картин було розкуплено, але мистецтво допомогло зібрати кошти та привернути увагу до події”.

Картина Дегтярьової – портрет Зеленського, виконаний у змішаній техніці з використанням сусального золота. Розмір полотна – 90 на 120 см. Авторка повідомила, що працювала над картиною з квітня 2022 року, а завершила її у вересні. Оригінал зараз залишається в Дегтярьової.

Портрет Зеленого пензля харківської художниці

Вона зазначила, що саме в день, коли прінт картини продали, Президент Зеленський та “дух України” стали символом року за версією Time .

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    • “Саме про це і моя картина: про сміливу боротьбу Українського народу на чолі зі сміливим головнокомандуючим Президентом Володимиром Зеленським!” – наголосила художниця.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2022 в 08:40;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На благодійній виставці, на якій було представлено картину харківської художниці Віри Дегтярьової, зібрали 180 тис. доларів. Гроші спрямують на допомогу евакуйованим з України будинкам дитини".