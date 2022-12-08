Портрет Зеленского кисти харьковской художницы продали в США (фото, видео)

На благотворительной выставке, на которой была представлена картина харьковской художницы Веры Дегтяревой, собрали 180 тыс. долларов. Деньги направят на помощь эвакуированным из Украины домам ребенка.

«Радуюсь! Принт моей работы «И Мир Победит Тьму» — портрет Президента Зеленского, продался на благотворительной выставке в США «The art of kindness» в William Campbell Gallery, организованной при поддержке ОО Free Art Ukraine, — сообщила сама Дегтярева в facebook. — Все было прекрасно: и музыка, и галерея, и гостеприимство. А гости пожертвовали 180 тысяч долларов на перенесенные украинские дома ребенка, которые сейчас находятся в Польше. Действительно, немного картин было раскуплено, но искусство помогло собрать средства и привлечь внимание к событию».

Картина Дегтяревой — портрет Зеленского, выполненный в смешанной технике с использованием сусального золота. Размер полотна — 90 на 120 см. Автор сообщила, что работала над картиной с апреля 2022 года, а завершила ее в сентябре. Оригинал работы сейчас остается у Дегтяревой.

Она отметила, что как раз в день, когда принт картины продали, Президент Зеленский и «дух Украины» стали символом года по версии Time.

«Именно об этом и моя картина: о смелой борьбе Украинского народа во главе со смелым главнокомандующим Президентом Владимиром Зеленским!» — подчеркнула художница.