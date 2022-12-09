Синєгубов: Під тимчасовою окупацією майже 30 населених пунктів Харківщини

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зустрівся із Надзвичайним та Повноважним Послом Австрії в Україні.

9 грудня начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов обговорив з Надзвичайним та Повноважним Послом Австрії в Україні Арадом Банкьо подальше надання допомоги регіону.

Австрійська сторона допомагає населенню Харківщини продуктами харчування, закупівлею вікон, ремонтами дахів, а також спрямовує генератори та трансформатори.

«Ми завжди відкриті до співпраці. На Харківщині непроста ситуація, оскільки велика територія області була деокупована і нині ще залишаються під тимчасовою окупацією майже 30 населених пунктів. Ведуться активні бойові дії і ворог щодня завдає ударів по прикордонних населених пунктах. На жаль, щодня є постраждалі. Наше завдання – оперативно відроджувати Харківську область, адже велика частина людей повертається», – зауважив очільник області.

Йшлося також про співпрацю в питаннях документації та розслідування злочинів російських військ на території Харківщини.