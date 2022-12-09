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Синєгубов: Під тимчасовою окупацією майже 30 населених пунктів Харківщини

Суспільство 16:55   09.12.2022
Оксана Якушко
Синєгубов: Під тимчасовою окупацією майже 30 населених пунктів Харківщини

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зустрівся із Надзвичайним та Повноважним Послом Австрії в Україні.

9 грудня начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов обговорив з Надзвичайним та Повноважним Послом Австрії в Україні Арадом Банкьо подальше надання допомоги регіону.

Австрійська сторона допомагає населенню Харківщини продуктами харчування, закупівлею вікон, ремонтами дахів, а також спрямовує генератори та трансформатори.

«Ми завжди відкриті до співпраці. На Харківщині непроста ситуація, оскільки велика територія області була деокупована і нині ще залишаються під тимчасовою окупацією майже 30 населених пунктів. Ведуться активні бойові дії і ворог щодня завдає ударів по прикордонних населених пунктах. На жаль, щодня є постраждалі. Наше завдання – оперативно відроджувати Харківську область, адже велика частина людей повертається», – зауважив очільник області.

Йшлося також про співпрацю в питаннях документації та розслідування злочинів російських військ на території Харківщини.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2022 в 16:55;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зустрівся із Надзвичайним та Повноважним Послом Австрії в Україні.".