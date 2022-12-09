Синегубов: Во временной оккупации почти еще 30 населенных пунктов Харьковщины

Начальник ХОВА Олег Синегубов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрии в Украине.

9 декабря начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрии в Украине Арадом Банко дальнейшее оказание помощи региону. Австрийская сторона помогает населению Харьковщины продуктами питания, закупками окон, ремонтами крыш, а также направляет генераторы и трансформаторы.

«Мы всегда открыты для сотрудничества. В Харьковской области непростая ситуация, поскольку большая территория области была деоккупирована и сейчас еще остаются под временной оккупацией почти 30 населенных пунктов. Ведутся активные боевые действия и враг ежедневно наносит удары по приграничным населенным пунктам. К сожалению, каждый день пострадали. Наша задача – оперативно возрождать Харьковскую область, ведь большая часть людей возвращается», – отметил глава области.

На встрече также шла речь также о сотрудничестве по вопросам документации и расследования преступлений российских войск на территории Харьковщины.