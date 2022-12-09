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Синегубов: Во временной оккупации почти еще 30 населенных пунктов Харьковщины

Общество 16:55   09.12.2022
Оксана Якушко
Синегубов: Во временной оккупации почти еще 30 населенных пунктов Харьковщины

Начальник ХОВА Олег Синегубов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрии в Украине.

9 декабря начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрии в Украине Арадом Банко дальнейшее оказание помощи региону. Австрийская сторона помогает населению Харьковщины продуктами питания, закупками окон, ремонтами крыш, а также направляет генераторы и трансформаторы.

«Мы всегда открыты для сотрудничества. В Харьковской области непростая ситуация, поскольку большая территория области была деоккупирована и сейчас еще остаются под временной оккупацией почти 30 населенных пунктов. Ведутся активные боевые действия и враг ежедневно наносит удары по приграничным населенным пунктам. К сожалению, каждый день пострадали. Наша задача – оперативно возрождать Харьковскую область, ведь большая часть людей возвращается», – отметил глава области.

На встрече также шла речь также о сотрудничестве по вопросам документации и расследования преступлений российских войск на территории Харьковщины.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 декабря 2022 в 16:55;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрии в Украине.".