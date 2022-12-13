Снігопад на Харківщині: погода ще погіршиться, попередили шляховики

Шляховики попередили мешканців Харківської області про небезпеку: вдень в одній частині області буде снігопад, в іншій – дощ, а також переходи температури через нуль градусів.

“За прогнозами синоптиків, 13 грудня в Харківській області ускладнення погодних умов. Вдень почнеться сильний снігопад з південно-західної сторони, а зі східної сторони прогнозуються опади у вигляді дощу. Температура буде коливатися зі східу від +4°С та на заході до -3°С. На території області сильний снігопад постійно буде змінюватися з дощем. На ранок 14 грудня очікується ожеледиця, температура буде коливатися від -1°С до -5°С”, – повідомили в Службі автомобільних доріг у Харківській області .

Дорожники зазначили, що такі погодні умови можуть ускладнити рух на окремих ділянках трас та вулиць у населених пунктах. Тож мешканцям регіону радять утриматися від поїздок на далекі дистанції, якщо такі поїздки не вкрай потрібні. А також бути пильними на дорогах і дотримуватися правил дорожнього руху.