Снегопад на Харьковщине: погода еще ухудшится, предупредили дорожники
Дорожники предупредили жителей Харьковской области об опасности: днем в одной части области будет снегопад, в другой — дождь, а также — переходы температуры через ноль градусов.
«По прогнозам синоптиков, 13 декабря в Харьковской области — усложнение погодных условий. Днем начнется сильный снегопад с юго-западной стороны, а с восточной стороны — осадки в виде дождя. Температура будет колебаться с востока от +4°С и до -3°С на западе. На территории области сильный снегопад будет постоянно чередоваться с дождем. Утром 14 декабря ожидается гололедица, температура будет колебаться от -1°С до -5°С», — сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.
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Дорожники отметили, что такие погодные условия могут затруднить движение на отдельных участках трасс и улиц в населенных пунктах. Поэтому жителям региона советуют воздержаться от поездок на дальние дистанции, если такие поездки не необходимы. А также — быть бдительными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2022 в 11:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дорожники предупредили жителей Харьковской области об опасности: днем в одной части области будет снегопад, в другой — дождь, а также — переходы температуры через ноль градусов".