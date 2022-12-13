Снегопад на Харьковщине: погода еще ухудшится, предупредили дорожники

Дорожники предупредили жителей Харьковской области об опасности: днем в одной части области будет снегопад, в другой — дождь, а также — переходы температуры через ноль градусов.

«По прогнозам синоптиков, 13 декабря в Харьковской области — усложнение погодных условий. Днем начнется сильный снегопад с юго-западной стороны, а с восточной стороны — осадки в виде дождя. Температура будет колебаться с востока от +4°С и до -3°С на западе. На территории области сильный снегопад будет постоянно чередоваться с дождем. Утром 14 декабря ожидается гололедица, температура будет колебаться от -1°С до -5°С», — сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

Дорожники отметили, что такие погодные условия могут затруднить движение на отдельных участках трасс и улиц в населенных пунктах. Поэтому жителям региона советуют воздержаться от поездок на дальние дистанции, если такие поездки не необходимы. А также — быть бдительными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.