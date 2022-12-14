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У Харкові на Салтівці 15 грудня тимчасово не їздитимуть тролейбуси

Суспільство 17:02   14.12.2022
Оксана Якушко
У Харкові на Салтівці 15 грудня тимчасово не їздитимуть тролейбуси

Не їздитимуть тролейбуси пр. Ювілейним з 11:00 до 13:00 15 грудня, повідомили у Департаменті інфраструктури.

На ділянці вул. Гвардійців Широнінців до розворотного кола «602 мікрорайон» буде припинено рух через аварійний ремонт контактної мережі тролейбуса.

На час робіт тролейбуси курсуватимуть так:
№19: розворотне коло «вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – ст. м. «Турбоатом»;
№20: розворотне коло «ст. м. «Захисників України» – вул. Броненосця «Потьомкін» – пр. Героїв Харкова – пр. Ювілейний – ст. м. «Академіка Барабашова»;
№24: не курсуватиме.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2022 в 17:02;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Не їздитимуть тролейбуси пр. Ювілейним з 11:00 до 13:00 15 грудня, повідомили у Департаменті інфраструктури.".