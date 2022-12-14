В Харькове на Салтовке 15 декабря временно не будут ездить троллейбусы
Не будут ездить троллейбусы по пр. Юбилейному с 11:00 до 13:00 15 декабря, сообщили в Департаменте инфраструктуры.
На участке от ул. Гвардейцев Широнинцев до разворотного круга «602 микрорайон», будет прекращено движение из-за аварийного ремонта контактной сети троллейбуса.
На время работ троллейбусы будут курсировать таким маршрутом:
№19: разворотный круг «ул. Одесская» — пр. Героев Сталинграда — пр. Льва Ландау — пр. Героев Харькова — ст. м. «Турбоатом»;
№20: разворотный круг «ст. м. «Защитников Украины» — ул. Броненосца «Потемкин» — пр. Героев Харькова — пр. Юбилейный — ст. м. «Академика Барабашова»;
№24: не будет курсировать.
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- • Дата публикации материала: 14 декабря 2022 в 17:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Не будут ездить троллейбусы по пр. Юбилейному с 11:00 до 13:00 15 декабря, сообщили в Департаменте инфраструктуры.".