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В Харькове на Салтовке 15 декабря временно не будут ездить троллейбусы

Общество 17:02   14.12.2022
Оксана Якушко
В Харькове на Салтовке 15 декабря временно не будут ездить троллейбусы

Не будут ездить троллейбусы по пр. Юбилейному с 11:00 до 13:00 15 декабря, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

На участке от ул. Гвардейцев Широнинцев до разворотного круга «602 микрорайон», будет прекращено движение из-за аварийного ремонта контактной сети троллейбуса.

На время работ троллейбусы будут курсировать таким маршрутом:

№19: разворотный круг «ул. Одесская» — пр. Героев Сталинграда — пр. Льва Ландау — пр. Героев Харькова — ст. м. «Турбоатом»;

№20: разворотный круг «ст. м. «Защитников Украины» — ул. Броненосца «Потемкин» — пр. Героев Харькова — пр. Юбилейный — ст. м. «Академика Барабашова»;

№24: не будет курсировать.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 декабря 2022 в 17:02;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Не будут ездить троллейбусы по пр. Юбилейному с 11:00 до 13:00 15 декабря, сообщили в Департаменте инфраструктуры.".