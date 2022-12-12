Из города Дергачи на Харьковщине будут ходить поезда и социальные автобусы

Поезд из города Дергачи до Цуповки начнет курсировать с 12 декабря, автобусы – с 14 декабря, сообщил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.

С 12 декабря на маршруте Харьков-Пассажирский – Дергачи начал курсировать от Дергачей до Цуповки дизельный рельсовый автобус.

Также в Дергачевской громаде каждую среду и четверг будет работать два социальных (бесплатных) автобусных маршрута Казачья Лопань – Дергачи и Прудянка – Дергачи.

График движения социального (бесплатного) транспорта:

каждую среду, с 14 декабря, отправление в 08:00 пгт Казачья Лопань — с. Дубовка – с. Цуповка – г. Дергачи и в обратном направлении.

Каждый четверг, с 15 декабря, отправление в 08:00 пгт Прудянка — пгт Слатино — с. Безруки – г. Дергачи и в обратном направлении.

В автобусах есть 21 сидячих и 15 стоячих мест.

По прибытии в Дергачи у пассажиров есть 4 часа свободного времени до отправления в обратном направлении в 12:00.