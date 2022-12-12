Live
  • Понеділок 12.12.2022
    • Харків
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.6
    • 🟢

З міста Дергачі на Харківщині ходитимуть поїзди і автобуси

Суспільство 13:19   12.12.2022
Оксана Якушко
З міста Дергачі на Харківщині ходитимуть поїзди і автобуси

Поїзд із міста Дергачі до Цупівки розпочне курсувати з 12 грудня, автобуси – з 14 грудня, повідомив начальник Дергачівської МВА В’ячеслав Задоренко.

Від 12 грудня на маршруті Харків-Пасажирський – Дергачі почав курсувати від Дергачів до Цупівки дизельний рейковий автобус.

Також у Дергачівській громаді кожну середу та четвер працюватиме два соціальні (безкоштовні) автобусні маршрути Козача Лопань – Дергачі та Прудянка – Дергачі.

Графік руху соціального (безкоштовного) транспорту:
щосереди, з 14 грудня, відправлення о 08:00 смт Козача Лопань – с. Дубівка – с. Цупівка – м. Дергачі та у зворотному напрямку.

Щочетверга, з 15 грудня, відправлення о 08:00 смт Прудянка – смт Слатине – с. Безруки – м. Дергачі та у зворотному напрямку.

В автобусах є 21 сидячий та 15 стоячих місць.

Після прибуття у Дергачі пасажири мають 4 години вільного часу до відправлення у зворотному напрямку о 12:00.

Читайте також:  Зеленський дав ордени чиновнику ХОВА, депутатам та голові громади на Харківщині

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

13:06
Зима лютує: затримуються поїзди з Харкова на західну Україну та в Польщу
21:10
У 44 громадах Харківщини знову реєструють місце проживання
18:29
На Харківщині росіяни обстріляли з артилерії 12 населених пунктів
16:45
Синєгубов: На Харківщині страждають села поряд із критичною інфраструктурою
13:09
Зірка росТВ. ЗСУ знищили колаборанта, який на Харківщині збив герб України

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «З міста Дергачі на Харківщині ходитимуть поїзди і автобуси»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2022 в 13:19;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поїзд із міста Дергачі до Цупівки розпочне курсувати з 12 грудня, автобуси – з 14 грудня, повідомив начальник Дергачівської МВА В’ячеслав Задоренко.".