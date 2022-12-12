З міста Дергачі на Харківщині ходитимуть поїзди і автобуси
Поїзд із міста Дергачі до Цупівки розпочне курсувати з 12 грудня, автобуси – з 14 грудня, повідомив начальник Дергачівської МВА В’ячеслав Задоренко.
Від 12 грудня на маршруті Харків-Пасажирський – Дергачі почав курсувати від Дергачів до Цупівки дизельний рейковий автобус.
Також у Дергачівській громаді кожну середу та четвер працюватиме два соціальні (безкоштовні) автобусні маршрути Козача Лопань – Дергачі та Прудянка – Дергачі.
Графік руху соціального (безкоштовного) транспорту:
щосереди, з 14 грудня, відправлення о 08:00 смт Козача Лопань – с. Дубівка – с. Цупівка – м. Дергачі та у зворотному напрямку.
Щочетверга, з 15 грудня, відправлення о 08:00 смт Прудянка – смт Слатине – с. Безруки – м. Дергачі та у зворотному напрямку.
В автобусах є 21 сидячий та 15 стоячих місць.
Після прибуття у Дергачі пасажири мають 4 години вільного часу до відправлення у зворотному напрямку о 12:00.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2022 в 13:19;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поїзд із міста Дергачі до Цупівки розпочне курсувати з 12 грудня, автобуси – з 14 грудня, повідомив начальник Дергачівської МВА В’ячеслав Задоренко.".