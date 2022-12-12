З міста Дергачі на Харківщині ходитимуть поїзди і автобуси

Поїзд із міста Дергачі до Цупівки розпочне курсувати з 12 грудня, автобуси – з 14 грудня, повідомив начальник Дергачівської МВА В’ячеслав Задоренко.

Від 12 грудня на маршруті Харків-Пасажирський – Дергачі почав курсувати від Дергачів до Цупівки дизельний рейковий автобус.

Також у Дергачівській громаді кожну середу та четвер працюватиме два соціальні (безкоштовні) автобусні маршрути Козача Лопань – Дергачі та Прудянка – Дергачі.

Графік руху соціального (безкоштовного) транспорту:

щосереди, з 14 грудня, відправлення о 08:00 смт Козача Лопань – с. Дубівка – с. Цупівка – м. Дергачі та у зворотному напрямку.

Щочетверга, з 15 грудня, відправлення о 08:00 смт Прудянка – смт Слатине – с. Безруки – м. Дергачі та у зворотному напрямку.

В автобусах є 21 сидячий та 15 стоячих місць.

Після прибуття у Дергачі пасажири мають 4 години вільного часу до відправлення у зворотному напрямку о 12:00.