Метро Харкова знову запрацювало
У Харкові запрацювали всі лінії метро, повідомили у пресслужбі підземки.
«Рух лініями Харківського метрополітену повністю відновлено», – йдеться у повідомленні.
Вранці 17 грудня попереджали про тимчасову зупинку підземки.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2022 в 09:20;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові запрацювали всі лінії метро, повідомили у пресслужбі підземки.".