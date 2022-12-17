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Метро Харькова снова заработало

Общество 09:20   17.12.2022
Оксана Якушко
Метро Харькова снова заработало

В Харькове заработали все линии метро, сообщили в пресс-службе подземки.

«Движение по линиям Харьковского метрополитена полностью восстановлено», — говорится в сообщении.

Утром 17 декабря предупреждали о временной остановке подземки.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 декабря 2022 в 09:20;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове заработали все линии метро, сообщили в пресс-службе подземки.".