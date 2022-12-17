Метро Харькова снова заработало

В Харькове заработали все линии метро, сообщили в пресс-службе подземки.

«Движение по линиям Харьковского метрополитена полностью восстановлено», — говорится в сообщении.

Утром 17 декабря предупреждали о временной остановке подземки.

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