Метро Харькова снова заработало
В Харькове заработали все линии метро, сообщили в пресс-службе подземки.
«Движение по линиям Харьковского метрополитена полностью восстановлено», — говорится в сообщении.
Утром 17 декабря предупреждали о временной остановке подземки.
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- • Дата публикации материала: 17 декабря 2022 в 09:20;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове заработали все линии метро, сообщили в пресс-службе подземки.".