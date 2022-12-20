Святий Миколай-тероборонівець Харкова провів свято для дітей (фото)
Актори Харківського театру для дітей та юнацтва привітали із Днем святого Миколая дітей військовослужбовців.
Зустріч артистів із малечею організувала 127-ма бригада тероборони Харкова. Діти подивилися виставу “Як хоробрий Кравчик свій страх шукав” режисера Олександра Драчова, а також отримали солодкі подарунки від святого Миколая – колишнього актора театру, а нині – військової бригади, розповіли у підрозділі.
Бійці наголосили, що захід відбувся у безпечному місці.
Фото: 127-ма бригада ТрО Харкова
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2022 в 22:03;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Актори Харківського театру для дітей та юнацтва привітали із Днем святого Миколая дітей військовослужбовців.".