Святий Миколай-тероборонівець Харкова провів свято для дітей (фото)

Актори Харківського театру для дітей та юнацтва привітали із Днем святого Миколая дітей військовослужбовців.

Зустріч артистів із малечею організувала 127-ма бригада тероборони Харкова. Діти подивилися виставу “Як хоробрий Кравчик свій страх шукав” режисера Олександра Драчова, а також отримали солодкі подарунки від святого Миколая – колишнього актора театру, а нині – військової бригади, розповіли у підрозділі.

Бійці наголосили, що захід відбувся у безпечному місці.



Фото: 127-ма бригада ТрО Харкова