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Святий Миколай-тероборонівець Харкова провів свято для дітей (фото)

Культура 22:03   20.12.2022
Елена Нагорная
Святий Миколай-тероборонівець Харкова провів свято для дітей (фото)

Актори Харківського театру для дітей та юнацтва привітали із Днем святого Миколая дітей військовослужбовців.

Зустріч артистів із малечею організувала 127-ма бригада тероборони Харкова. Діти подивилися виставу “Як хоробрий Кравчик свій страх шукав” режисера Олександра Драчова, а також отримали солодкі подарунки від святого Миколая – колишнього актора театру, а нині – військової бригади, розповіли у підрозділі.

Бійці наголосили, що захід відбувся у безпечному місці.


Фото: 127-ма бригада ТрО Харкова

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Автор: Елена Нагорная

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2022 в 22:03;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Актори Харківського театру для дітей та юнацтва привітали із Днем святого Миколая дітей військовослужбовців.".