Святой Николай-теробороновец Харькова провел праздник для детей (фото)

Актеры Харьковского театра для детей и юношества поздравили с Днем святого Николая детей военнослужащих.

Встречу артистов с малышами организовала 127-я бригада теробороны Харькова. Дети посмотрели спектакль «Как храбрый Кравчик свой страх искал» режиссера Александра Драчева, а также получили сладкие подарки от святого Николая — бывшего актера театра, а ныне — военного бригады, рассказали в подразделении.

Бойцы подчеркнули, что мероприятие состоялось в безопасном месте.



Фото: 127-я бригада ТрО Харькова