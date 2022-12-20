Святой Николай-теробороновец Харькова провел праздник для детей (фото)
Фото: 127-я бригада ТрО
Актеры Харьковского театра для детей и юношества поздравили с Днем святого Николая детей военнослужащих.
Встречу артистов с малышами организовала 127-я бригада теробороны Харькова. Дети посмотрели спектакль «Как храбрый Кравчик свой страх искал» режиссера Александра Драчева, а также получили сладкие подарки от святого Николая — бывшего актера театра, а ныне — военного бригады, рассказали в подразделении.
Бойцы подчеркнули, что мероприятие состоялось в безопасном месте.
Фото: 127-я бригада ТрО Харькова
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2022 в 22:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Актеры Харьковского театра для детей и юношества поздравили с Днем святого Николая детей военнослужащих.".