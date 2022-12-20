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Святой Николай-теробороновец Харькова провел праздник для детей (фото)

Культура 22:03   20.12.2022
Елена Нагорная
Святой Николай-теробороновец Харькова провел праздник для детей (фото) Фото: 127-я бригада ТрО

Актеры Харьковского театра для детей и юношества поздравили с Днем святого Николая детей военнослужащих.

Встречу артистов с малышами организовала 127-я бригада теробороны Харькова. Дети посмотрели спектакль «Как храбрый Кравчик свой страх искал» режиссера Александра Драчева, а также получили сладкие подарки от святого Николая — бывшего актера театра, а ныне — военного бригады, рассказали в подразделении.

Бойцы подчеркнули, что мероприятие состоялось в безопасном месте.


Фото: 127-я бригада ТрО Харькова

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 декабря 2022 в 22:03;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Актеры Харьковского театра для детей и юношества поздравили с Днем святого Николая детей военнослужащих.".