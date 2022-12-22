Live
  • Четвер 22.12.2022
    • Харків
  •   +3°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.87
    • 🔴

Упіймали на горищі. На Харківщині зрадник-коп продався рф за 45 тисяч рублів

Суспільство 13:28   22.12.2022
Оксана Якушко
Упіймали на горищі. На Харківщині зрадник-коп продався рф за 45 тисяч рублів

У Куп’янську викрили зрадника серед експравоохоронців, наразі йому «світить» довічне позбавлення волі, повідомляє ДБР.

У Куп’янську з червня колишній поліцейський патрульної поліції Куп’янська в Харківській області добровільно співпрацював з російськими загарбниками. Згодом він написав заяву на ім’я «голови» так званої «ВДА Харківської області» про зарахування до лав псевдополіції.

Експоліцейський подав копії особистих документів, автобіографію, анкету, особисті фотографії та підписав «трудовой договор». Окупаційна влада призначила його «інспектором».

За свою роботу на окупантів він щомісяця отримував 45 тисяч російських рублів.

Після звільнення ЗСУ Куп’янського району чоловік хотів тікати разом із окупантами до рф, проте це йому не вдалося.


ДБР встановило його місцезнаходження та затримало спільно із СБУ та Нацполіцією Харківської області. Він був на горищі одного з будинків.

Харківська обласна прокуратура повідомила затриманому про підозру за фактом державної зради, скоєної в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Читайте також: На Харківщині проведуть спецрозслідування за трьома копами-зрадниками

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

12:32
Розважав армію рф у Куп’янську. На Харківщині затримали директора стадіону
21:02
Дослужився до директора в окупації: працівника Ізюмського лісгоспу судитимуть
19:45
Директор Палацу культури в Боровій складав списки українських книг на знищення
16:53
Для ідентифікації загиблих. Харківській поліції США подарували 4 ДНК-машини
16:24
На Харківщині 500 абонентів із Куп’янщини, Ізюмщини та Чугуївщини зі світлом

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Упіймали на горищі. На Харківщині зрадник-коп продався рф за 45 тисяч рублів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2022 в 13:28;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янську викрили зрадника серед експравоохоронців, наразі йому «світить» довічне позбавлення волі, повідомляє ДБР.".