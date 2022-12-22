Упіймали на горищі. На Харківщині зрадник-коп продався рф за 45 тисяч рублів

У Куп’янську викрили зрадника серед експравоохоронців, наразі йому «світить» довічне позбавлення волі, повідомляє ДБР.

У Куп’янську з червня колишній поліцейський патрульної поліції Куп’янська в Харківській області добровільно співпрацював з російськими загарбниками. Згодом він написав заяву на ім’я «голови» так званої «ВДА Харківської області» про зарахування до лав псевдополіції.

Експоліцейський подав копії особистих документів, автобіографію, анкету, особисті фотографії та підписав «трудовой договор». Окупаційна влада призначила його «інспектором».

За свою роботу на окупантів він щомісяця отримував 45 тисяч російських рублів.

Після звільнення ЗСУ Куп’янського району чоловік хотів тікати разом із окупантами до рф, проте це йому не вдалося.



ДБР встановило його місцезнаходження та затримало спільно із СБУ та Нацполіцією Харківської області. Він був на горищі одного з будинків.

Харківська обласна прокуратура повідомила затриманому про підозру за фактом державної зради, скоєної в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.