Поймали на чердаке. На Харьковщине предатель-коп продался за 45 тысяч рублей

В Купянске разоблачили предателя среди эксправохранителей, теперь ему «светит» пожизненное лишение свободы, сообщает ДБР.

В Купянске с июня бывший полицейский отдела реагирования патрульной полиции Купянска в Харьковской области добровольно сотрудничал с российскими захватчиками. Впоследствии он написал заявление на имя «председателя» так называемой «ВГА Харьковской области» о зачислении в ряды псевдополиции.

Эксполицейский подал копии личных документов, автобиографию, анкету, личные фотографии и подписал «трудовой договор». Оккупационные власти назначили его «инспектором».

За свою работу на оккупантов он ежемесячно получал 45 тысяч рублей.

После освобождения ВСУ Купянского района мужчина хотел бежать вместе с оккупантами в рф, однако это ему сделать не удалось.



ДБР установило его местонахождение и задержало совместно с СБУ и Нацполицией Харьковской области. Он находился на чердаке одного из домов.

Харьковская областная прокуратура сообщила задержанному о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.