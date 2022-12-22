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Поймали на чердаке. На Харьковщине предатель-коп продался за 45 тысяч рублей

Общество 13:28   22.12.2022
Оксана Якушко
Поймали на чердаке. На Харьковщине предатель-коп продался за 45 тысяч рублей

В Купянске разоблачили предателя среди эксправохранителей, теперь ему «светит» пожизненное лишение свободы, сообщает ДБР.

В Купянске с июня бывший полицейский отдела реагирования патрульной полиции Купянска в Харьковской области добровольно сотрудничал с российскими захватчиками. Впоследствии он написал заявление на имя «председателя» так называемой «ВГА Харьковской области» о зачислении в ряды псевдополиции.

Эксполицейский подал копии личных документов, автобиографию, анкету, личные фотографии и подписал «трудовой договор». Оккупационные власти назначили его «инспектором».

За свою работу на оккупантов он ежемесячно получал 45 тысяч рублей.

После освобождения ВСУ Купянского района мужчина хотел бежать вместе с оккупантами в рф, однако это ему сделать не удалось.


ДБР установило его местонахождение и задержало совместно с СБУ и Нацполицией Харьковской области. Он находился на чердаке одного из домов.

Харьковская областная прокуратура сообщила задержанному о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 декабря 2022 в 13:28;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянске разоблачили предателя среди эксправохранителей, теперь ему «светит» пожизненное лишение свободы, сообщает ДБР.".