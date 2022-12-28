Українські сили звільнили три населені пункти на Харківщині – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зробили висновки щодо успіхів Сил оборони на сході Харківської області – в районі Дворічної.

“Українські сили, ймовірно, досягли більших успіхів на північному сході України, ніж раніше оцінював ISW. Голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов заявив 27 грудня, що російські війська займають 1,6 відсотка території Харківської області. Під контролем ISW оцінка місцевості станом на 26 грудня полягала в тому, що російські війська займали близько 1,747 відсотка території Харківської області (різниця становить близько 46 квадратних кілометрів). Українські сили, ймовірно, захопили Дворічне, Новомлинськ і Тавільжанку на північному сході Харківської області та Коломийчиху на Луганщині”, — повідомили в огляді ISW за 27 грудня.

Як непрямий доказ того, що ці населені пункти знаходяться вже під контролем Сил оборони, в ISW зазначили, що й українські, й російські джерела повідомляють про обстріл цих сіл з боку РФ 27 грудня. Зокрема, Тавільжанка та Новомлинськ згадані і в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ на 6:00 28 грудня.

Щодо ситуації на напруженій ділянці фронту неподалік Харківської області – рубежі Сватове-Кремінна, то тут тривають активні бойові дії з поступовим просуванням Сил оборони.

“Один відомий російський військовий блогер повідомив, що українські війська захопили російський опорний пункт біля Червонопопівки (приблизно за 5 км на північний захід від Кремінної), куди за оцінкою ISW, українські сили, ймовірно, просувалися принаймні з 23 грудня. Російські джерела стверджували, що українські сили перегруповуються та перекидають підкріплення з Харківської області для відновлення наступальних операцій на лінії Кремінна — Сватове та міста Кремінна, хоча ISW не може підтвердити це повідомлення”, – зазначили американські аналітики.