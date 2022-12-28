Украинские силы освободили три населенных пункта на Харьковщине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) сделали выводы относительно успехов Сил обороны на востоке Харьковской области — в районе Двуречной.

«Украинские силы, вероятно, добились больших успехов на северо-востоке Украины, чем ранее оценивала ISW. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил 27 декабря, что российские войска занимают 1,6 процента территории Харьковской области. Под контролем ISW оценка местности по состоянию на 26 декабря заключалась в том, что российские войска занимали около 1,747 процента территории Харьковской области (разница составляет около 46 квадратных километров). Украинские силы, вероятно, захватили Двуречное, Новомлынск и Таволжанку на северо-востоке Харьковской области и Коломыйчиху в Луганской области», — сообщили в обзоре ISW за 27 декабря.

В качестве косвенного доказательства того, что эти населенные пункты находятся уже под контролем Сил обороны, в ISW отметили, что и украинские и российские источники сообщают об обстрелах этих сел со стороны РФ 27 декабря. В частности, Таволжанка и Новомлынск упомянуты и в утренней сводке Генштаба ВСУ на 6:00 28 декабря.

Что касается ситуации на напряженном участке фронта неподалеку от Харьковской области — рубеже Сватово-Кременная, то здесь продолжаются активные боевые действия с постепенным продвижением Сил обороны.

«Один известный российский военный блогер сообщил, что украинские войска захватили российский опорный пункт возле Червонопоповки (примерно в 5 км к северо-западу от Кременной), куда по оценке ISW, украинские силы, вероятно, продвигались по крайней мере с 23 декабря. Российские источники утверждали, что украинские силы перегруппировываются и перебрасывают подкрепления из Харьковской области для возобновления наступательных операций на линии Кременная — Сватово и города Кременная, хотя ISW не может подтвердить это сообщение», — отметили американские аналитики.