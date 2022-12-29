Обстріли Харкова та області: прокуратура повідомила про трьох загиблих (фото)
Внаслідок артилерійського обстрілу приватного житлового сектора міста Куп’янськ Харківської області близько 13-ї години 29 грудня загинув 59-річний місцевий житель.
Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
Також у відомстві нагадали, що близько 14:10 окупанти завдали ракетного удару по об’єкту критичної інфраструктури в Чугуївському районі, внаслідок чого загинули двоє працівників підприємства, ще одного поранено. За попередніми даними, ворог запустив крилату ракету X-101 із Бєлгородської області РФ.
Також сьогодні потрапило під ворожий обстріл і село Котляри – там є пошкодження на території одного із підприємств. Попередньо, окупанти вдарили з комплексу “Іскандер – К”.
За всіма епізодами розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
Фото: Харківська облпрокуратура
Раніше голова ХОВА Олег Синєгубов розповів, що близько 9-ї ранку та 14-ї години 29 грудня загарбники завдавали ударів виключно по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, серед цілей не було жодного військового об’єкта. Близько 16-ї години російська армія повторно вдарила по одному з об’єктів критичної інфраструктури Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2022 в 20:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок артилерійського обстрілу приватного житлового сектора міста Куп’янськ Харківської області близько 13-ї години 29 грудня загинув 59-річний місцевий житель.".