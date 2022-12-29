Обстрелы Харькова и области: прокуратура сообщила о трех погибших (фото)

В результате артиллерийского обстрела частного жилого сектора города Купянск Харьковской области около 13 часов 29 декабря погиб 59-летний местный житель.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Также в ведомстве напомнили, что около 14:10 оккупанты нанесли ракетный удар по объекту критической инфраструктуры в Чугуевском районе, в результате чего погибли двое работников предприятия, еще один ранен. По предварительным данным, враг запустил крылатую ракету X-101 из Белгородской области РФ.

Также сегодня попало под вражеский обстрел и село Котляры — там есть повреждения на территории одного из предприятий. Предварительно, оккупанты ударили из комплекса «Искандер — К».

По всем эпизодам начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).



Фото: Харьковская облпрокуратура

Ранее глава ХОВА Олег Синегубов рассказал, что около 9 утра и 14 часов 29 декабря захватчики наносили удары исключительно по объектам критической инфраструктуры Харькова и области, среди целей не было ни одного военного объекта. Около 16 часов российская армия повторно ударила по одному из объектов критической инфраструктуры Харькова.