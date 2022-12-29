Обстрелы Харькова и области: прокуратура сообщила о трех погибших (фото)
В результате артиллерийского обстрела частного жилого сектора города Купянск Харьковской области около 13 часов 29 декабря погиб 59-летний местный житель.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Также в ведомстве напомнили, что около 14:10 оккупанты нанесли ракетный удар по объекту критической инфраструктуры в Чугуевском районе, в результате чего погибли двое работников предприятия, еще один ранен. По предварительным данным, враг запустил крылатую ракету X-101 из Белгородской области РФ.
Также сегодня попало под вражеский обстрел и село Котляры — там есть повреждения на территории одного из предприятий. Предварительно, оккупанты ударили из комплекса «Искандер — К».
По всем эпизодам начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
Фото: Харьковская облпрокуратура
Ранее глава ХОВА Олег Синегубов рассказал, что около 9 утра и 14 часов 29 декабря захватчики наносили удары исключительно по объектам критической инфраструктуры Харькова и области, среди целей не было ни одного военного объекта. Около 16 часов российская армия повторно ударила по одному из объектов критической инфраструктуры Харькова.
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2022 в 20:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате артиллерийского обстрела частного жилого сектора города Купянск Харьковской области около 13 часов 29 декабря погиб 59-летний местный житель.".