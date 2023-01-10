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На Харківщині в січні відновили видачу пенсій у трьох населених пунктах

Суспільство 10:12   10.01.2023
Оксана Горун
На Харківщині в січні відновили видачу пенсій у трьох населених пунктах

За даними Мінрегінтеграції, доставку та виплати пенсій змогли поновити на території Куп’янського району.

“За повідомленням “Укрпошти”, в Харківській області у січні відновлено можливість забезпечити доставку та виплати пенсій у трьох звільнених населених пунктах Куп’янського району. Нагадаємо, на деокупованих територіях Харківщини протягом осені відновили роботу 9 сервісних центрів Пенсійного фонду України у містах Балаклія, Барвінкове, Вовчанськ, Куп’янськ та Дергачі та у селищах Чкаловське, Шевченкове та Великий Бурлук”, – повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У Мінреінтеграції наголосили, що на деокупованих територіях уже почали виплачувати пенсії за січень 2023 року. На виплати мешканцям Харківської, Херсонської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей направили 3,27 млрд гривень.

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    • Наприкінці грудня 2022-го у ХОВА повідомляли про те, що на території Харківської області відділення “Укрпошти” працюють уже в 496 деокупованих населених пунктах – це близько 87% від усіх звільнених територій.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • Ви читали новину: «На Харківщині в січні відновили видачу пенсій у трьох населених пунктах»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2023 в 10:12;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Мінрегінтеграції, доставку та виплати пенсій змогли поновити на території Куп’янського району".