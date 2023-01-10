На Харківщині в січні відновили видачу пенсій у трьох населених пунктах

За даними Мінрегінтеграції, доставку та виплати пенсій змогли поновити на території Куп’янського району.

“За повідомленням “Укрпошти”, в Харківській області у січні відновлено можливість забезпечити доставку та виплати пенсій у трьох звільнених населених пунктах Куп’янського району. Нагадаємо, на деокупованих територіях Харківщини протягом осені відновили роботу 9 сервісних центрів Пенсійного фонду України у містах Балаклія, Барвінкове, Вовчанськ, Куп’янськ та Дергачі та у селищах Чкаловське, Шевченкове та Великий Бурлук”, – повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У Мінреінтеграції наголосили, що на деокупованих територіях уже почали виплачувати пенсії за січень 2023 року. На виплати мешканцям Харківської, Херсонської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей направили 3,27 млрд гривень.

Наприкінці грудня 2022-го у ХОВА повідомляли про те, що на території Харківської області відділення “Укрпошти” працюють уже в 496 деокупованих населених пунктах – це близько 87% від усіх звільнених територій.